BTS Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 10:03 | Atualizado 16/01/2021 10:10

As Army's, como é conhecido o fã clube do grupo de Kpop BTS, se uniram em uma vaquinha e arrecadaram dinheiro para o hospital de Manaus. A união entre os fãs já conseguiu um montante de quase R$ 5 mil.

O projeto chamado "Life Goes On" começou no Twitter tendo como inspiração a ação de artistas como Whindersson Nunes, que se movimentou, ao lado de outros famosos, para levar arrecadações para os hospitais.

Publicidade

"A cidade de Manaus, localizada no estado brasileiro do Amazonas, está passando por uma crise de saúde pública. Os profissionais de saúde de Manaus estão implorando por oxigênio e suprimentos médicos básicos após uma explosão de casos de Covid. O número de mortes é maior em todo o país, mas o governo federal brasileiro não apresenta nenhum plano de ajuda. Com tudo isso em mente, criamos esta iniciativa em nome do ARMY com a intenção de comprar e doar suprimentos médicos para hospitais locais", dizia o comunicado do fã-clube.