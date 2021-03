Caio já apareceu no ’Globo Rural’ antes de participar do ’BBB 21’ Reprodução

Publicado 01/03/2021 09:16 | Atualizado 01/03/2021 09:18

Rio - O participante do "BBB 21" Caio já esteve em uma reportagem do "Globo Rural". Os internautas recuperaram a matéria de alguns anos atrás em que Caio relata um assalto que sofreu em sua propriedade. Na ocasião, o fazendeiro foi agredido e contou que ficou com medo de dormir na fazenda.

"Eu apanhei demais, inclusive meus dois amigos foram trancados no banheiro e eu fiquei aqui no chão, teve uma hora que eu não dava conta de levantar mais", disse Caio na reportagem. O fazendeiro também já havia falado sobre o assalto com os colegas de confinamento no programa.

Os internautas brincaram e disseram que Caio deveria estar no grupo "Camarote", já que já havia aparecido na Globo.

