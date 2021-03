Sarah, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Rio - Em conversa no Quarto do Líder com Caio e Rodolffo, a consultora de marketing digital Sarah criticou os posicionamentos da advogada Juliette dentro do "Big Brother Brasil 21". Até então, elas formam o G3, que ainda conta com Gilberto, grupo de maior favoritismo do público.

Quem puxou o papo, foi o fazendeiro que falou sobre semelhanças e diferenças de pensamentos no jogo: "Nós três temos o pensamento muito parecido. Nossas opiniões estão ficando iguais. E as delas estão ficando muito distantes". A consultora de marketing digital concordou e ainda disse: "Muito. O Gil pensa completamente diferente dela também. A gente já combinou de parar de falar de algumas coisas com ela, porque não dá".

"Eu tenho medo da Ju, porque, por exemplo, tem três pessoas que ela não vota: Projota, talvez Carla (Carla Diaz), talvez Pocah. E são três pessoas que, querendo ou não, estão nesse rolê nosso. Ela é doida. Ela para virar a casaca uma hora, acontecer de mudar grupo e depois abrir o verbo aí no mundo arrebenta com nós. Aí a gente vira o alvo de toda semana", continuou Caio.

Sarah concordou mais uma vez com o fazendeiro e ainda disparou: "Ô Juliette, podia ser um pouquinho mais de boa". Rodolffo, então, entrou na conversa para relembrar que as duas se desentenderam horas antes e a consultora garantiu: "Eu não tenho medo de brigar com ela, não. Ela tem umas manias de querer cutucar e não quer escutar a nossa opinião".

O desentendimento que Rodolffo se refere aconteceu nesta mesma noite. Sarah e Juliette conversaram sobre jogo e mostraram posicionamentos diferentes. A paraibana chegou a pedir para a brasiliense: "Não subestime minha visão de jogo".