Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:56

Rio - Parece que Gilberto não está curtindo o clima amigável da casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Sozinho na varanda, nesta sexta-feira, o pernambucano reclamou do jogo.

"Ai, eu não quero uma casa chata, não. Pouca emoção. Ah, mas não vou caçar briga com ninguém, Deus me livre. Depois eu me lasco", destacou ele.

O doutorando em economia, no entanto, confessou que queria ver umas tretas, o que poderia dar uma animada no local. "Ah, mas que está precisando de uma movimentaçãozinha está, viu. Povo tudo com medo de falar, medo de se posicionar, medo de se expor, medo de brigar, medo de ser eliminado com 100%. Vai ficar um marasmo. E se eu saio, então, pronto, aí que vai lascar mesmo. Briga é bom? Não é bom. Mas anima, pelo menos".