Rio - Karol Conká e Lucas conversaram, na madrugada deste domingo, sobre as confusões causadas pelo brother na festa Herança Africana. Na ocasião, o ator discutiu com Kerline. Logo depois, a rapper foi tirar satisfação com o ator e saiu decepcionada com a atitude dele. Na sequência, Camilla de Lucas, que também se sentiu ofendida, disse que Lucas era um "otário". Depois disso tudo, e le chegou a cogitar sair do programa.

"Não é questão de coragem. Esse sou eu, mano. Você tem noção?", disse Lucas. "Você é assim?", perguntou Karol. O ator confirmou. A cantora, então, sugeriu que o ator buscasse ajuda e lembrou que algumas participantes ficaram com medo dele. "Então você tem que melhorar. Pode fazer as pessoas quererem tirar a própria vida de nervoso", comentou.

Lucas desabafou: "Eu já tentei tirar a minha também por saber que eu sou assim. Não tô no lugar de vitima. Eu erro pra cara***", revelou. "Você tem que arrumar. Talvez você esteja aqui para aprender, né? Você está tomando uma rasteira do próprio jogo", disparou Conká.

O ator ainda comentou que ele é seu maior adversário no programa. "Eu não estou jogando contra 19. Eu estou jogando contra 20. Eu sou o meu próprio adversário e sou o adversário mais fod* entre os 20. O mais fod* é que eu não sei como eu causei isso", afirmou.



Karol sugeriu que ele pensasse no que fez na festa. "Você causou. Você foi abusivo, invasivo e sufocante. As meninas estavam no quarto com medo de você entrar. Isso não é saudável. Você não pode beber, entendeu? Todo mundo bebeu a noite inteira e ninguém ficou surtando".

Lucas concordou com a cantora. "Eu sei. Não reajo bem a isso e tem a pressão também. Conversei com ela [psicóloga], pô peguei imunidade, ganhei duas provas. Sabe quando você fala que tá mamão? E não tava mamão na minha cabeça", comentou ele, que continuou: "Fui prepotente. O que tá latejando na minha o na minha cabeça é como causei com elas".