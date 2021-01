Caio, Arthur e Lucas Penteado discutem no 'BBB' Reprodução

Rio - O clima na casa ficou tão tenso após a última festa no 'BBB', que até Arthur, que ainda não havia se envolvido em nenhuma discussão, perdeu a paciência com Lucas Penteado. O ator, que brigou com alguns brothers durante a festa, ameaçou deixar o confinamento, arrumou as malas e foi para a porta do confessionário. Chorando, Lucas recebia conselhos de Caio para não deixar a casa, até que foi interrompido por Arthur, que falou para que o rapaz se decidisse e desse fim naquela situação.

"Ou coloca lá ou para com essa porr* desse show. Acabou o circo, caralh*. Vai tomar no c*, porr*. Deixa minha cabeça em paz. Acabou essa porr*. Ou dá ou sai de cima. Caralh*, tem palhaço nessa porr* não. Vai tomar no c*. Acabou a porr* da paciência", disse o instrutor de crossfit, que apertou o botão do confessionário.

