Por O Dia

Publicado 30/01/2021 08:23 | Atualizado 30/01/2021 10:42

Rio - A segunda festa do 'Big Brother Brasil' rendeu, mas não como o esperado. Nada de beijos, flertes... A confusão reinou mais uma vez na casa. Após Lucas Penteado se desentender com diversos participantes, entre eles Kerline - que chegou a xingar o rapaz - e Karol Conká, chegou a vez de Camilla de Lucas - até então pouco envolvida em tretas no jogo - dizer o que achava do brother.