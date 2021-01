Karol Conká e Lucas Penteado discutem no 'BBB' Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 08:40 | Atualizado 30/01/2021 10:41

Rio - Nem Karol Conká, a mãezona do 'BBB', continuou ao lado de Lucas Penteado após as brigas da festa desta sexta-feira. Após o ator discutir mais uma vez com Kerline , a cantora tomou o lado da modelo e partiu para cobrar satisfação com o ator.

Publicidade

fotogaleria

"Lucas, você não vai desestruturar a Ker. Eu vou proteger a Ker. Ela tá passando mal por causa dele. Ele encurralou ela na parede, ela tá caída no chão. Ele desestruturou a garota de novo. O que você fez com a Ker? O que está acontecendo? Eu demorei um dia para erguer ela e ela tá lá derrubada de novo. Eu vou proteger a Ker. Para de brincar com o psicológico da menina", disse a rapper.

Publicidade