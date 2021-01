Kerline e Lucas Penteado discutem mais uma vez no 'BBB' Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 08:49 | Atualizado 30/01/2021 10:44

Rio - E o grande destaque da festa desta sexta-feira no 'BBB' foram as discussões envolvendo Lucas Penteado. O ator, que já havia se desentendido com Kerline na última festa, voltou a ter atritos com a modelo, que, dessa vez, não deixou passar batido.

'Tomar no meio do teu c*. Eu lá quero saber mais. Cara chato da porr*, velho. Dá licença, deixa eu sair", disse Kerline, enquanto Lucas tentava continuar a conversa.