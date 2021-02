Camilla de Lucas discutiu feio com Karol Conká na tarde de sábado (20): "Não sou idiota" Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 18:46 | Atualizado 21/02/2021 18:48

Neste sábado, Camilla de Lucas e Karol Conká protagonizaram um barraco daqueles no "BBB 21". Após a briga que mobilizou as redes sociais, a Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, fez uma provocação à Prefeitura de Curitiba.

fotogaleria

Publicidade

Em um comentário no Facebook, o perfil da Prefeitura de Nova Iguaçu reproduziu uma fala de Camilla durante a briga, “Você pode até ser famosa no Facebook, mas aqui tem outra braba” e marcou a prefeitura da capital paranaense.

Publicidade

Camilla Reprodução

Até a manhã deste domingo, a provocação já havia recebido 3,4 mil interações e mais de 350 respostas.