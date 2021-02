BBB Reprodução

Publicado 20/02/2021 14:23

Gilberto e Karol protagonizaram uma briga daquelas neste sábado, no "Big Brother Brasil 21". Tudo começou na sexta-feira, quando a cantora e Lumena colocaram pilha no brother para ele brigar com Arthur. A dupla de amigas disse que o crossfiteiro espalhou que Gilberto prometeu não votar nele.

Neste sábado, Karol acordou Arthur para perguntar sobre as fofocas envolvendo o nome dos dois. Depois disso, a cantora disse a Gil que o crossfiteiro estava chateado com ele. Sabendo disso, Gilberto foi conversar com Arthur e Karol para resolver a situação.



No papo, Arthur acusou Gilberto de ter mentido ao dizer que não votaria nele. O doutorando desmentiu e foi chamar Sarah para ser testemunha do que estava dizendo. Neste momento, Arthur perdeu a cabeça. "Zé ruela do caralh*. Você não quer cachorrada? Ele se perde no que ele fala. Louco da cabeça", disse.

A discussão esquentou e Gil não aguentou a pressão psicológica. "Chega, me tirem daqui. Me botem no paredão. Votem em mim. Eu to indignado, quero sair daqui. Me botem no paredão. Eu não aguento mais, chega. Eu vou perder tudo o que eu ganhei", disse se referindo a Karol.

A cantora desmentiu que tinha feito a fofoca, o que fez Gil se alterar mais ainda. "Você assuma o que disse. Bata no peito e assuma", pediu.