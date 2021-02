Confusão generalizada no Burguer King Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 09:55

São Paulo - Uma confusão generalizada, ocorrida na madrugada deste sábado, em uma unidade do Burger King na Zona Leste de São Paulo, terminou com duas funcionárias do estabelecimento agredidas por clientes.

Um vídeo que circula na internet mostra diversos momentos da confusão, com troca de socos e objetos da lanchonete sendo usados para tentar agredir os funcionários.

Publicidade

fotogaleria

Segundo o G1, tudo começou quando um estudante de 17 anos - acusado de agredir as funcionárias - começou a briga, após, de acordo com ele, receber um gesto de dedo do meio de uma funcionária por reclamar da demora em seu pedido.

Publicidade

Em nota, o Burger King afirmou que "está colaborando com as investigações para garantir que as medidas cabíveis sejam tomadas" e já abriu boletim de ocorrência para responsabilizar os envolvidos. "Repudiamos a violência, a depredação e a ausência do respeito – esse que é o princípio de todas as relações humanas", concluiu.

A ocorrência foi registrada como como dano e lesão corporal no 8º DP (Brás).