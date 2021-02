Lumena critica Carla Diaz: ’Toda cagada na branquitude’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:38

Rio - Lumena não gosta mesmo de Carla Diaz. Após o jogo da discórdia, a psicóloga soltou o verbo contra a atriz em conversa com Nego Di e Karol Conká, na noite desta segunda-feira. "Carla tem egotrip cagada transbordando ali. Toda cagada na merd* da branquitude. Toda cagada na branquitude", disparou a psicóloga, que parece achar que ter feito a novela "Chiquititas" é algum demérito.

"Eu não sou token preta de Chiquititas. Não vem me iludir. Vai fazer teu corre, não enche meu saco. Vai se revisitar. Eu to me revisitando na minha impulsividade. Atitude é medíocre. Tá todo mundo indo fundão ela não vai. Tá surfando na onda da performance, não vai. Não vou deixar", completou.

Karol Conká, que sempre se declarou empoderada, acha que Carla deveria ter escolhido Arthur para a final, já que ele é seu namorado. Carla Diaz escolheu os amigos Camilla de Lucas e João Luiz para estarem na final ao seu lado. "O boy da pessoa, ela não quer na final? O que me chama atenção é que, de novo: 'Vou levar os pretos que tá colando'. Não julgo João, não julgo Camilla", respondeu Lumena.

"Mas eles aceitam migalhas. Aceitam espelhinho, entrega as terras em troca de espelho", disse Karol Conká, fazendo referência aos indígenas e portugueses na colonização do Brasil. Lumena voltou a usar a novela "Chiquititas" para ofender Carla.

"Olha o nível de paciência que tô tendo com Camilla. Tá começando o entendimento da racialidade agora. Eu entendo, sobretudo, o quão é difícil ser uma influencer preta no Brasil. Acolho, entendo o B.O., mas Chiquititas, eu não sou obrigada".