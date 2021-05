Camilla de Lucas enfrenta Pocah e Arthur no paredão Reprodução/Globo/Twitter

Publicado 24/05/2021 13:37

Rio - No último domingo (23), internautas ficaram empolgados com a estreia de Gil do Vigor como garoto-propaganda do banco Santander . Quem também vibrou com o primeiro comercial em que o economista aparece foi sua colega de confinamento Camilla de Lucas. A influenciadora publicou um tweet em que elogiava o ex-brother, mas não foi bem recebida por alguns usuários.

"Quanto vale entrar para a história? Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque, pensando assim, você ganhou o seu prêmio, Gil", escreveu Camilla em seu Twitter logo após a exibição do comercial, relembrando um discurso de Tiago Leifert para o pernambucano. Porém, internautas deixaram comentários na publicação em que chamavam a fluminense de "ingrata" e "traidora".

Perfis que utilizavam o emoji de cacto, símbolo da torcida da campeã Juliette, alegaram que Camilla conquistou o segundo lugar no "BBB21" graças aos fãs da maquiadora. Com a repercussão, a influenciadora apagou o tweet, mas, no Instagram, não escondeu que estava com Gilberto no momento em que a propaganda foi exibida, durante um intervalo do "Fantástico".

De @camilladelucas para seu BEST @gilnogueiraofc



Não vou deletar, Camilla! Não vou arregar, não!!



SANTANDER pic.twitter.com/xV6BfkJsF3 — Dri MJInnocent (@DriMJ2918) May 24, 2021

Foi nesse nível pic.twitter.com/tFRg7gDQZN — EU TÔ INDIGNADA (@Mari_Amapa) May 24, 2021

