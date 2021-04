Marcelo Zangrandi Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 06:44 | Atualizado 20/04/2021 14:33

A Justiça de São Paulo ordenou que o banco Santander reative a conta bancária do humorista Marcelo Zangrandi. A decisão da última segunda-feira (19), é da juíza Roseleine Belver dos Santos Ricci, da 1ª Vara do Juizado Especial Civil do Tatuapé, São Paulo. O ex-Pânico acionou a instituição no dia 22 de fevereiro, afirmando que a sua conta corrente foi encerrada sem aviso prévio e sem qualquer motivo aparente.

Marcelo Zangrandi também faz um pedido de indenização, através de seu advogado David Domingues, contra o banco, no valor de R$ 20 mil por danos morais, que ainda não foi apreciado pelo magistrado. O marido da ex-Fazenda, Flávia Viana, ainda move outra ação contra a mesma instituição financeira, devido ao mesmo problema: a suspensão de sua outra conta, a jurídica, na qual ele movimentava pagamentos e recebimentos de cachês. Neste processo ele também pede R$ 20 de indenização.