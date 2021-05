Guilherme Duarte grava o filme 'Contravenção' Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:53

Já começaram as filmagens do filme 'Contravenção', que tem Anderson Leonardo no papel de Bundinha. O ator Guilherme Duarte será Fortuna, um delegado vaidoso e corrupto que promete grandes emoções neste filme. Neste sábado (29), rolou um reencontro pra lá de especial durante as gravações: o ator encontrou o preparador de dublê Jorge Só, que também trabalhou com ele em 'Senhora do Destino'. O filme será lançado por streaming para o Now da Net. A produção é da Tamanduá Filmes.