Laila Zaid Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 10:10

Com 17 anos de carreira como atriz, Laila Zaid agora se aventura na literatura. Em 5 de junho, ela lança o livro 'Manual para super-heróis, o início da Revolução Sustentável', pela Ed. Melhoramentos, em que ensina aos pequenos dicas práticas de sustentabilidade para serem executadas no dia a dia, inclusive pelos adultos. Tudo de forma fácil, divertida e interativa. E o livro, a seu pedido, não será vendido embrulhado em plástico assim como estamos acostumados a ver.

Engajada já há anos em causas ligadas ao meio ambiente, a carioca também acabou de se tornar embaixadora da Oceana, uma instituição internacional, fundada em 2001, focada em preservar e restaurar a vida marinha.

Morando na Serra Fluminense com a família desde o início da pandemia, Laila Zaid reutiliza água da chuva, faz compostagem, pratica o consumo consciente, produz grande parte de sua comida numa horta particular, usa energia solar em sua casa e não come carne.