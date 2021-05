Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:27 | Atualizado 26/05/2021 19:28

Flay rebateu algumas críticas recebidas nesta quarta-feira após um vídeo seu viralizar . Nas imagens, a ex-BBB presenteou a irmã com um celular escondido dentro do livro "1984", de George Orwell . Para guardar o telefone no livro, Flay teve que rasgar algumas páginas. A atitude da cantora foi bastante criticada e o vídeo, compartilhado inicialmente no Instagram, logo foi parar em outras redes sociais.