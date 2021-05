DJ Larissa de Lima Reprodução

A DJ Larissa de Lima Cerqueira foi apontada como affair de Neymar após seu término com a atriz Bruna Marquezine em 2018. A DJ e modelo já assumiu que havia ficado com o jogador em Paris.



De acordo com ela, Neymar já teria a encontrado e ficado com ela mais de uma vez. A informação foi concedida pela própria Larissa durante o reality "Na Sua Casa Brasil". O programa é o primeiro reality show virtual do mundo e acontece no Instagram. Seus atuais 14 participantes interagem em um grupo de Whatsapp e disputam o prêmio de 100 mil reais.



Durante uma das conversas neste grupo, a DJ teria compartilhado algumas fotos dela e de Neymar em Paris, onde ela realizou uma apresentação.



“Já peguei o Neymar mais de uma vez. Eu fiz show em Paris e ele é um amor de pessoa. Ele estava me tratando bem não porque queria ficar comigo. Mas porque esse é o jeito dele tratar as pessoas. O meu produtor e o meu segurança foram super bem tratados por ele também. Eu fiquei de cara! Ele é muito humilde, sério!”, disse. Na época, o jogador tinha terminado recentemente com a atriz Bruna Marquezine .