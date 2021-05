Enzo Celulari e Bruna Marquezine Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine finalmente falou sobre seu namoro com Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari. A atriz começou falando, em entrevista à Revista Elle Brasil, sobre como o relacionamento começou em meio a quarentena da Covid-19.

"O Enzo apareceu na minha vida neste momento superdelicado. Quem imagina que vai começar a namorar no meio de uma quarentena? Eu estava uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha – coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, eu já admirava o trabalho dele. Ele recebeu uma criação maravilhosa, teve todo o conforto e estaria tudo certo se não fizesse nada – mas foi para o terceiro setor, trabalhar pra ajudar as pessoas. A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei: "Ô, vamos ver..." E aí ele foi chegando e me conquistou", revela a artista, que viveu uma relação conturbada de idas e vindas com o ex, o jogador Neymar Jr.

Ainda segundo Marquezine, para que ela se acostumasse com o relacionamento, que surgiu de forma inesperada, foram necessárias algumas sessões de terapia. "Desde o início, foi muito leve, me fez muito bem. É um lugar onde eu me sinto muito segura e isso é tão bom... Foram muitas sessões de terapia pra me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo. Às vezes, eu confundia isso com quase um tédio. Ficava em um estado de alerta. E aí? O que tá por vir? Não tem alguma coisa errada? Não está faltando um sentimento?"