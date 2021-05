Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:58

Rio - Anitta surpreendeu seus fãs, nesta quarta-feira (26), com uma boa notícia! A cantora revelou, através do Twitter, que participará da trilha sonora do filme "Velozes e Furiosos 9", com a inédita "Furiosa". A data de lançamento da música ainda não foi divulgada.

"Furiosa #F9", escreveu a artista, com referência à forma como os fãs da franquia chamam os filmes da sequência. A estreia do filme no Brasil está marcada para julho deste ano, apesar de já ter sido lançado em outros países como Coréia do Sul e Rússia. Nos EUA, o longa chega aos cinemas no dia 25 de junho, portanto, é esperado que a trilha sonora sejá divulgada em uma data próxima.

"Furiosa" não será a primeira vez que Anitta compõe a trilha sonora de uma produção internacional. Em 2019, a carioca participou da tracklist de "As Panteras", estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, com a canção "Pantera".