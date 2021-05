Geisy Arruda posa com a calcinha usada que será sorteada Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 14:50 | Atualizado 26/05/2021 15:02

Rio - Geisy Arruda, que já assumiu ser bissexual, falou sobre a época em que namorou uma menina, aos 15 anos. A modelo contou que sua mãe não aprovou o namoro. "Quando tinha 15 anos, eu namorei uma menina. Nossa, minha mãe quase cortou os pulsos, quase ficou depressiva. Ela falava que não me criou para isso", disse Geisy no podcast "Mais do que 8 minutos", de Rafinha Bastos.

fotogaleria

Publicidade

"Minha ex era bem 'menininho', tinha cabelo curto, usava roupa masculina. Eu adorava. Para minha mãe, eu era o desgosto da família. Não dava para ficar com ela [namorada] em casa, eu pulava o muro", relembra a modelo.

Aos 31 anos, Geisy Arruda disse que sempre defendeu a "liberdade de não gostar de gênero". "Eu gosto da pessoa", garantiu. "Quando era mais nova, gostava de um estilo mais 'boyzinho'. Hoje, estou em uma pegada mais diferente, o que me atrai é o mulherão", analisou.