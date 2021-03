Anderson Leonardo será chamado para prestar depoimento Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 14:08 | Atualizado 24/03/2021 14:13

Após ser acusado de estupro pelo Mc Maylon e se defender dizendo que o sexo que fez com o rapaz em um motel do Rio de Janeiro foi consensual, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, contou em entrevista um pouco mais sobre sua sexualidade. Segundo o sambista, sua bissexualidade começou quando ele ainda era adolescente.



“Eu nasci na Abolição (bairro do subúrbio do Rio). Minha mãe falava que se eu não comesse tudo eu não iria brincar. E na minha época de moleque - tem gente que tem vergonha de assumir - era muito ruim de comer mulher. A gente que era feinho e não tinha dinheiro pra comprar roupa e tinha sempre um ‘viado’ mais velho do bairro pra falar assim: ‘aí, quer ganhar um short da moda? Quer ganhar um tênis? Deixa eu dar um…’ Eu ia fazer o que? Tentei recusar, mas não dava, em casa não eu não tinha nada", conta o cantor.

Assista: