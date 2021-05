Thaís Braz e Xamã assumem romance Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:16 | Atualizado 22/05/2021 12:19

Rio - Thaís Braz e Xamã assumiram de vez que estão em um relacionamento! A internet já suspeitava de um affair entre os dois, após o casal se encontrar para almoçar, além das mensagens carinhosas trocadas nas redes sociais. A cirurgiã-dentista e o rapper anunciaram a novidade pelo Instagram, com fotos em que o casal aparece abraçado em um elevador.

"Eita! A fofoca é verdade!", escreveu Thaís. Xamã também entrou na brincadeira e disse: "Depois desse mistério todo, a fofoca é real". Nos comentários, fãs e amigos do casal comemoram a notícia. "Eu shippo!", declarou Camilla de Lucas. Flay, do "BBB20", também se mostrou empolgada com a notícia: "Eu tô gritando! Shippo com força, bicha".