Angela Ro Ro e a ex-namorada Mayara Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 19/05/2021 16:37

Rio - Após dois dias, Anegla Ro Ro está de volta ao time dos solteiros. A cantora havia assumido o namoro com uma jovem 50 anos mais nova do que ela, Mayara Serra, 21 anos. Porém, 48 horas após o anúncio, a artista já revelou que tudo acabou entre elas.



"Mais um vez fizeram de mim escada para a fama. Vou cobrar ingresso", escreveu Angela Ro Ro em uma publicação nas redes sociais. A cantora foi perguntada por fãs se havia terminado o namoro e confirmou. "Fui eu que coloquei um ponto final nessa mentira patética e ridícula", declarou.

Angela e Mayra se conheceram no começo deste ano e a cantora fez um post nas redes sociais para contar que estava namorando. A publicação foi apagada do perfil da artista e Mayara, que colocou na biografia do Instagram que namorava com Angela Ro Ro, também já deletou essa informação.