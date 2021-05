Mc Rebecca e o namorado, Lucas Godinho Reprodução

Publicado 18/05/2021 12:55

Rio - Mc Rebecca está no centro de mais uma polêmica nas redes sociais. Após abrir uma caixinha de perguntas, a cantora resolveu responder como descobriu que gostava do seu namorado, o empreendedor Lucas Godinho. "Eu não falei para ele que não gostava dele. Mas eu queria ficar com ele. Mas ele não me respondia, me ignorava. Até que um dia eu postei foto com ele sem autorização, um monte de gente começou a seguir ele. Eu fiquei morrendo de medo dele não querer nada comigo. Aí eu fui reservei um hotel, comprei flores para ele e uma joia. Aí ele me pediu em namoro", disse nos stories do Instagram.

No entanto, o discurso de Rebecca chocou muitos seguidores, que repreenderam o comportamento do rapaz, que não dava atenção para a Mc antes da surpresa. "Mc Rebecca foi tipo: ele não gostava de mim até eu dar um presente caro e divulgar o Instagram dele agora ele me ama verdadeiramente", escreveu uma seguidora. "Eu fiquei com pena... Ela não percebe o mulherão que é. Ele tinha que implorar pra ela namorar ele", disse outra fã da funkeira.

Após a explosão de críticas, Rebecca voltou a se pronunciar. "É impressionante como as pessoas ainda se espantam com mulheres que são donas de si, que sabem o que querem e que não admitem que ninguém as diga o que elas devem fazer ou não. Vejo milhares de pessoas falando ao meu respeito, debochando sobre meu relacionamento e etc... Todos que eu amo tento agradar. Nunca na minha vida compraria alguém pra me amar. Sou carinhosa, agrado de todas as formas. É muito chato quando se é mal interpretado, muito chato termos que nos explicar demais. Eu nunca precisei comprar ninguém, principalmente alguém pra me amar", escreveu a cantora.