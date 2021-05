Tico Santa Cruz diz que investe em maconha Reprodução Internet

Por iG

Publicado 26/05/2021 11:15

São Paulo - Após revelar ter "sexualidade fluida", Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, contou que todos os investimentos que faz fora do Brasil são em empresas que comercializam maconha. "Eu invisto em maconha. Invisto numa ETF (Exchange Traded Funds) na bolsa de valores em maconha, fora do Brasil. É uma indústria que vai dar muito dinheiro e já está dando muito lá fora", disse Tico em entrevista ao "No Flow Podcast".

O cantor ainda deixou claro que é a favor da legalização da maconha no Brasil. "Cria regra, cria imposto. Quem é contra a legalização é a favor do tráfico. Se é possível regularizar e ganhar dinheiro, por que não? E não é só a maconha recreativa, tem a medicinal também", declarou Tico.

"Regularizar é uma forma de tirar a polícia desse conflito, que tem matado gente que não tem nada a ver com isso e muitos policiais também. O policial se desgasta, não ganha um aparato e nenhum apoio do estado e se joga numa guerra. A quem interessa essa guerra?", acrescentou o artista.