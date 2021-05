Maite Perroni e Koko Stambuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 08:49 | Atualizado 26/05/2021 08:51

Rio - Maite Perroni revelou, nesta terça-feira, que terminou o namoro de sete anos com o chileno Koko Stambuck, responsável pela produção do seu primeiro disco solo, "Eclipse de Luna" (2013). A ex-RBD ainda contou, em entrevista ao podcast mexicano "Se Regalan Dudas", que a separação aconteceu há alguns meses.

fotogaleria

Publicidade

“Há alguns meses, eu terminei um relacionamento de sete anos e meio de namoro. Não necessariamente era uma relação tóxica. Simplesmente é uma história que terminou um ciclo e, então, chegou o momento de termos um momento adulto, sentarmos e conversarmos, em que podíamos dizer ‘esse ciclo está terminando e mesmo que doa, ele tem que acontecer, por que ele está se tornando outra coisa’”, explicou.

Em seguida, a estrela mexicana revelou que não foi uma decisão fácil. "Estamos passando por outra etapa e se for assim é melhor, agora, nos despedirmos com esse amor, com essa honra e agradecimentos do que já podemos dar um ao outro e se despedirmos. E dói muito. Mas, foi difícil e ao mesmo tempo adulto, foi saudável, foi libertador, mesmo que seja estranho, mas sim porque já estávamos em fases diferentes e caminhando para lugares diferentes. E era difícil sentar, olhar nos olhos um do outro e dizer ‘acabou’”, disse a atriz.

Publicidade