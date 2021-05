Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 11:57

Rio - O macarrão 'al detergente' está de volta. Meme de sucesso do 'BBB 21', o prato feito por Fiuk foi relembrado pelo próprio cantor nas redes sociais. Após ser criticado por deixar o macarrão cair na pia e, mesmo assim, não descartá-lo, o cantor brincou sobre a massa ser melhor com detergente do que com molho de tomate.

fotogaleria

Publicidade

Em vídeo postada nas redes sociais, Fiuk fez até dancinha durante a brincadeira. "Aquele macarrão que limpa por dentro", zoou o rapaz.

Confira o vídeo: