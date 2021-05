Sasha e o marido, João Figueiredo, viajam em lua de mel para Dubai Reprodução Internet

26/05/2021

Rio - Sasha, de 22 anos, e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, de 21, embarcaram em lua de mel para Dubai. O cantor publicou mais algumas fotos do casamento com a filha de Xuxa e falou sobre a viagem. "Um pouco mais do melhor dia da minha vida", disse João Figueiredo.

Nos Stories, ele e Sasha revelaram o destino da viagem: Dubai. "Mais dois voos e chegamos", disse o cantor gospel em foto tirada no avião. Sasha falou sobre a viagem como a "realização de um sonho". Ela também posou na sala de embarque com o marido pouco antes do voo.