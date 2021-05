Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:12 | Atualizado 26/05/2021 09:18

Rio - "Poderosa, empresária, eu sou fod*, milionária..." E não é só na letra da música! A revista Forbes México avaliou a fortuna de Anitta e divulgou, nesta terça-feira, que o valor é estimado em US$ 100 milhões, o que equivale a cerca de meio bilhão de reais segundo cotação atual.

A publicação da revista especializada em finanças explica que a fortuna da cantora de Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro, vem de investimentos na carreira musical e em outras áreas, como publicidade e conta no site adulto OnlyFans, além do fato da própria artista de 28 anos gerenciar sua própria carreira.

“Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias”, relatou Anitta para a Forbes.