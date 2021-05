Eliana Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2021 10:43

Rio - Eliana aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar em meio à natureza. Na trilha sonora do momento fitness, "Girl From Rio", da carioca Anitta. A apresentadora do SBT, de 47 anos de idade, compartilhou o momento nas redes sociais.

No vídeo, a mamãe de Arthur e Manuela aparece usando um biquíni e um casaquinho próprio para atividades físicas. "Acordou? Tá com saúde? Então já temos motivos suficientes para agradecer. Obrigada meu Deus", escreveu na legenda da publicação.

"Sim! Estava pensando isso, sou muito grata pela saúde que tenho", respondeu uma seguidora. "Linda! Amo te acompanhar! Você é tão leve e tão cheia de luz", escreveu outra. "Você é linda", elogiou um terceiro.

