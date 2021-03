Eliana e Xuxa conversam com Angélica, por vídeo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 08:48 | Atualizado 05/03/2021 09:03

Rio - Sem contrato com a Globo desde março do ano passado, Angélica segue aguardando uma posição do canal para a renovação do "Simples Assim". De qualquer forma, o contrato da apresentadora seria por obra. Mas, enquanto não acerta a segunda temporada do programa, Angélica fará uma participação no SBT. A apresentadora gravou uma participação, que vai ao ar no próximo domingo, para o "Programa da Eliana". Ela conversou com Eliana e Xuxa por vídeo.

fotogaleria

Publicidade

"Olha o que o tempo pode fazer com três amigas de trabalho: unir em um grupo que se fortalece no respeito, amor e carinho a cada dia. Suas lindas!! Obrigada pela oportunidade deste encontro. Nos unimos em frente às câmeras para vocês matarem a curiosidade do que acontece em nosso grupo de WhatsApp. Ficou curiosa (o)? Aguardem as pérolas e muitas risadas. Dia 7 de março, às 15h, no SBT", escreveu Eliana nas redes sociais ao postar uma foto do encontro.

Esta é a primeira vez que Angélica volta a aparecer no SBT desde que deixou a emissora em 1996.