Publicado 26/05/2021 17:46

Rio - Enzo Celulari publicou um tweet, nesta quarta-feira (26), que o tornou alvo de críticas na rede social. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari questionou dados que revelam uma queda no consumo de carne no Brasil, relacionando a informação com uma postura mais "consciente" dos consumidores.

"Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?", escreveu o empresário de 24 anos. Em pouco tempo, usuários encheram a postagem de comentários indicando o aumento do preço do alimento como o real motivo para a diminuição do consumo, além do recorde de famílias vivendo em situação de extrema pobreza no país

"O povo tá passando fome, Enzo. Não é consciência, é falta de opção", apontou uma seguidora. "Será que é bom viver nessa bolha em que não se sabe o preço da carne? Assustador!", escreveu outra internauta. A diretora do Instituto Marielle Franco e filha da vereadora morta em 2018, Luyara Franco, criticou: "Tem que ter muita coragem porque ô falta de noção hein".

Com a repercussão negativa, o namorado de Bruna Marquezine apagou o tweet alguns minutos após sua publicação. Enzo é fundador do Instituto Dadivar, uma organização que promove a arrecadação de fundos para projetos sociais.