Publicado 26/03/2021 13:21

A cantora Flay anunciou, nesta sexta-feira (26), que é o mais novo nome do time da Mynd, empresa que cuida de grandes artistas como Luisa Sonza, Thelminha, Cleo e Pabllo Vittar. Aos cuidados da sócia e fundadora, Fátima Pissara, a nordestina pretende alçar vôos mais altos na publicidade e converter sua visibilidade em oportunidades como cantora.

“Hoje, o que eu quero é que as pessoas conheçam cada vez mais o meu trabalho, quem eu sou como artista. A Mynd é a melhor no que faz e poder caminhar com eles ao meu lado, saber que eles estão acreditando em mim me deixa muito animada e grata. Tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso”, comenta Flay.

Já buscando consolidar sua carreira internacional, a cantora se juntou à agência Ari Prensa, responsáveis pela mexicana Dulce Maria e por projetos internacionais de cantores brasileiros, como Wanessa Camargo. Atualmente, eles assinam a assessoria de imprensa, comunicação e marketing da Flay.