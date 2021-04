Flay e Mc Mari Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:57

As cantoras nordestinas Flay e Mc Mari se encontraram em um estúdio de São Paulo, na última quarta-feira, para colocar voz na faixa ao estilo brega funk, que promete ser uma colaboração poderosa. A dona do hit “Senta Concentrada” convidou Flay para porque acredita que a mistura musical pode dar certo.



“Eu escolhi a Flay para entrar nessa música comigo por motivos obvios. Além de ser uma mulher incrível e super empoderada, que combina com todos os meus trabalhos, que são voltados para o feminismo e a força da mulher. Ela vem nessa mesma linha, inclusive com o último lançamento ‘Osmar’, mas também pela mistura do ritmo dela com o meu, o brega funk, duas nordestinas com sangue nos olhos, acredito que nosso público vai gostar muito e esperar ansiosos para esse lançamento. Ninguém tá preparado pro que vai ser esse clipe!” disse Mari.