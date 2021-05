Luísa Sonza Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:45 | Atualizado 31/05/2021 15:46

Rio - Ex-esposa de Whindersson Nunes, Luísa Sonza se tornou alvo de ataques nas redes sociais após a morte de João Miguel, primeiro filho do youtuber com Maria Lina Deggan. Nesta segunda-feira (31), fãs da cantora notaram diversas ofensas na última publicação da gaúcha no Instagram.

"Os últimos comentários da foto da Luisa Sonza são chamando ela de assassina. Vocês tem noção do quão nojento e absurdo é isso?", declarou um internauta. "Vocês não sossegaram enquanto o bebê do Whindersson não morria, agora vão atacar a Luísa Sonza de novo colocando um fardo sobre ela que não é dela", escreveu outro perfil, se dirigindo aos ofensores. Luísa se mostrou abalada em vídeo compartilhado nos Stories nesta segunda-feira.

"Gente, pelo amor de Deus, parem com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso", pedia a cantora em meio às lágrimas no vídeo que apagou logo em seguida. Separados desde abril de 2020, Luísa e Whindersson, constantemente, são vítimas de ataques na internet por causa do término marcado por polêmicas.

Nesta ocasião, internautas acusam a artista de ter incentivado as ofensas direcionadas a Maria Lina, noiva do youtuber. Whindersson chegou a comentar, recentemente, o ódio que sua parceira estava enfrentando nas últimas semanas . "E o povo vai no insta da Maria dizer q ela vai perder o bebê, nada sai que preste desse assunto, é incontrolável", tweetou o humorista.

os últimos comentários da foto da luisa sonza são chamando ela de assassina. vocês tem noção do quão nojento e absurdo é isso? não é momento pra isso. respeitem o luto do whindersson e da maria e deixem a luisa fora disso pic.twitter.com/4AjCFdiTgf — cainzin vip (@sonzaduv) May 31, 2021