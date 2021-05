Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:43

Rio - Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, se pronunciou pela primeira vez, nesta segunda-feira (31), após a morte de João Miguel, filho do casal que nasceu prematuro no último sábado (29) . A estudante de engenharia publicou um texto emocionante para o bebê em sua conta de Instagram.

"Estou despedaçada", desabafou Maria Lina. "Sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho te parir, todos esses momentos vão ficar pra sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida", escreveu.

Whindersson também assinou o texto em que o casal agradece João Miguel pelos momentos vividos até aqui. "Eu e seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora. Obrigada, meu João Miguel, você é tudo que a mamãe e papai sempre sonharam, obrigada por nos ensinar tanto sobre o amor", finalizou Maria Lina.

O primeiro filho do casal nasceu prematuro, com 22 semanas, no último sábado (29). O menino ficou internado na UTI, mas não resistiu. A primeira mensagem publicada por Whindersson após a perda foi uma passagem bíblica. Em seguida, o youtuber revelou uma canção que escreveu para João Miguel quando estava no hospital.