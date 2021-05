Por O Dia

Publicado 31/05/2021 12:41 | Atualizado 31/05/2021 12:48

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte do cantor e intérprete de samba-enredo Dominguinhos do Estácio. O sambista de 79 anos sofreu uma hemorragia cerebral e estava internado desde o início do mês em um hospital em Niterói.

Teresa Cristina afirmou que a voz de Dominguinhos a emocionava. Leci Brandão relembrou que o intérprete sempre foi muito carinhoso com ela. Wander Pires destacou que Dominguinhos era uma referência para outros intérpretes. Confira a repercussão da morte do cantor:

Dominguinhos do Estácio, sua voz me emocionou a vida inteira. Que sensibilidade, que maestria. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) May 31, 2021

Recebemos a triste notícia que Dominguinhos do Estácio faleceu.

Não posso deixar de falar do carinho dele comigo. Sempre nos desfiles, quando eu fazia os comentários na TV, ele citava o meu nome na avenida.

Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Tj7eDkloIw — Leci Brandão #ForaBolsonaro (@lecibrandao) May 31, 2021

Hoje nos despedimos de uma das maiores vozes do nosso carnaval.

A grande referência que embalava a nossa folia e arrepiava a todos, essa voz que um dia também tive a honra de poder cantar ao lado na co-irmã Imperatriz.

Fique com Deus, mestre Dominguinhos.

Descanse em paz! pic.twitter.com/sGCWFIewKB — Wander Pires (@WanderPires_) May 31, 2021

Lamentamos muito o falecimento do ícone Dominguinhos do Estácio, um dos maiores do nosso carnaval. Desejamos as mais sinceras condolências aos amigos, fãs e familiares. Descanse em paz, Grande Domingos! pic.twitter.com/nmLVsfCljT — Mocidade Independente (de) (@GRESMIPM) May 31, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte de Dominguinhos, que em 1995 teve a honra de cantar pelo G.R.E.S Estácio de Sá na avenida o samba-enredo em homenagem ao centenário do Mais Querido. — Flamengo (@Flamengo) May 31, 2021

E o mundo do samba perdeu um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Faleceu no último domingo, aos 79 anos, Dominguinhos do Estácio, vítima de complicações de uma hemorragia cerebral. — Flamengo (@Flamengo) May 31, 2021

Dominguinhos! A voz mais bonita das avenidas. Segue em paz, mestre.https://t.co/ML00bdC5qc — LUIZ ANTONIO SIMAS (@simas_luiz) May 31, 2021

Hoje o carnaval perde um dos maiores intérpretes e compositores de samba-enredo da história, o querido Dominguinhos do Estácio. Nossa agremiação se solidariza com a dor da perda e presta condolências aos familiares e amigos. Obrigada pelo que fez pelo carnaval, Dominguinhos pic.twitter.com/yWQQaSM4BK — Unidos da Tijuca (@gresutijuca) May 31, 2021

Uma das mais belas vozes do samba nos deixou nesta madrugada. O Paraíso do Tuiuti presta condolências aos familiares e amigos do intérprete Dominguinhos do Estácio. Que ele descanse em paz pic.twitter.com/Y5P9krd9hx — G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti (@Tuiutioficial) May 31, 2021

Luto no samba e em nossa cultura.



A SMC Rio recebe com tristeza a notícia da partida de Dominguinhos do Estácio e expressa sentimentos à família e amigos.



Foto: Michele Iassanori pic.twitter.com/F8TdeNwMwk — Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (@Cultura_Rio) May 31, 2021

Recebemos a notícia da morte de Dominguinhos com profunda tristeza. Aos 79 anos, Dominguinhos do Estácio teve seu nome marcado na história das Co-irmãs Estácio de Sá, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense. pic.twitter.com/EoIiuoxqh9 — Caprichosos de Pilares (@CaprichososReal) May 31, 2021