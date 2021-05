Virginia Fonseca Reprodução

Publicado 31/05/2021 11:46 | Atualizado 31/05/2021 11:46

Rio - Poucas horas após dar à luz Maria Alice, sua primeira filha com o cantor Zé Felipe, Virgina Fonseca compartilhou com seus quase 21 milhões de seguidores a aparência de sua barriga pós-gravidez. A influenciadora mostrou que, mesmo após o parto, a barriga ainda estava bem estufada, apresentando poucas mudanças. Na foto, inclusive, Virginia ainda alertou para a dor do parto, mesmo sem por cesárea.

Filha de duas personalidades influentes na internet, Maria Alice, de um dia de vida, já chegou causando ao mundo. A espera pela pequena, aliás, viralizou nas redes sociais. A cada hora que a mãe ficava sem postar stories, os seguidores começavam a suspeitar do nascimento e fizeram o nome da bebê um dos assuntos mais comentados do Twitter no fim de semana.