Publicado 31/05/2021 08:46 | Atualizado 31/05/2021 08:52

Rio - Luisa Sonza rebateu o comentário de uma seguidora que a acusou de estar fazendo muitos procedimentos no rosto. A cantora de 22 anos afirmou que não tem feito nenhum procedimento e que está "envelhecendo".

"Luísa, vou te falar como mãe. Não faz mais esses procedimentos faciais. Está mudando muito. Você já é muito bonita. Não precisa não, menina. Não entra nessa. Te desejo muita saúde, sucesso e paz", disse uma internauta.

"Dona Elisa, eu só coloquei boca e já faz meio ano ou mais que não coloco. Eu só estou mudando porque estou envelhecendo. As pessoas mudam. Pega uma foto sua antiga e uma de agora que você vai ver como a gente muda com o tempo! Nem TUDO é procedimento estético! Mas obrigada pelos elogios", respondeu a cantora.

O fato de Luisa ter dito que está envelhecendo divertiu os fãs. "Envelhecendo? Imagina quanto chegar nos 30! Tu é linda", disse uma pessoa. "22 anos é velha?", perguntou outra seguidora. "Quisera eu estar envelhecendo linda assim", disse uma terceira seguidora.

Recentemente, Luisa Sonza também falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. "Esses negócios de plásticas e tal, já tentei falar mil vezes para as pessoas, mas isso está me afetando num lugar de que, se eu tivesse feito as coisas que as pessoas acham que eu fiz e as pessoas fossem contra, eu entenderia. Mas o ruim é que eu não fiz essas coisas, eu mudei, principalmente, por causa da maquiagem", desabafou.

