Publicado 30/05/2021 21:20

Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo neste domingo nas redes sociais. No Instagram, a esposa de Gabriel Medina publicou registros dela fazendo poses de biquíni para o celular.

Na legenda, Yasmin publicou apena emojis de coração, mas, nos comentários, os seguidores não pouparam palavras.

"Linda demais", escreveu um. "Uma deusa", elogiou outra. "Que perfeição", disse um terceiro.



"Marido e melhor amigo husband and best friend @gabrielmedina", escreveu a modelo em foto que aparece na praia, de biquíni, abraçando o surfista. Yasmin e Gabriel se casaram no final de 2020, em uma cerimônia íntima no Havaí.