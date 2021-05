Yasmin Brunet e Gabriel Medina Reprodução

Publicado 23/05/2021 16:26

Rio - Yasmin Brunet e Gabriel Medina parecem não estar dando muita importância para as recentes polêmicas envolvendo a família do surfista. Após algumas rusgas com a mãe do rapaz, que tirou nome do filho de sua bio no Instagram, Yasmin postou uma declaração para o amado nas redes sociais.

"Marido e melhor amigo husband and best friend @gabrielmedina", escreveu a modelo em foto que aparece na praia, de biquíni, abraçando o surfista. Yasmin e Gabriel se casaram no final de 2020, em uma cerimônia íntima no Havaí.

