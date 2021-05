Romana Novais e Alok Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2021 16:29

Rio - Casada com Alok desde janeiro de 2019, Romana Novais respondeu a algumas dúvidas sobre seu relacionamento em uma caixinha de perguntas aberta no Instagram. Entre os temas, a médica falou sobre a fama de ter se casado por interesse com o DJ.

"Por que julgariam isso? Eu tenho muito a acrescentar na vida dele tão quanto ele acrescenta na minha. Se a sua pergunta for em relação a financeiro: não, nunca julgaram. E mesmo que julgassem, isso não faz o menor sentido pra gente", contestou Romana, que também falou sobre uma traição no relacionamento anterior ao casamento com o DJ e a importância de Alok neste processo.

"Inclusive, terminei um relacionamento de 6 anos porque presenciei uma traição. E sim, perdoei (depois de um tempo), mas não voltei o relacionamento. O perdão é necessário pra gente seguir... Continuar na relação é uma opção de cada um. Eu optei por não continuar: 1 mês depois conheci o Alok. Eu ainda estava muito abalada. Mas o Alok me tirou do poço", declarou a médica.