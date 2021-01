Pétala Barreiros revela que teve ajuda de Alok e Romana Novais Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 08:29

Depois de ter chorado e desabafado por não ter sido bem atendida em uma delegacia, no momento em que tentou registrar queixa contra as ameaças que vem recebendo, a influenciadora Pétala Barreiros finalmente conseguiu fazer seu boletim de ocorrência. Segundo a influencer, a delegada da mesma delegacia que a recebeu mal não estava no local no momento de sua chegada, mas depois acabou entrando em contato para auxiliá-la no que fosse necessário.

"A delegada dessa delegacia que eu mostrei pra vocês não estava presente, mas ela entrou em contato comigo, me explicou a situação e eu sei que as medidas necessárias estão sendo tomadas para que nenhuma outra mulher passe por essa situação naquela delegacia e nem em outras. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também entrou em contato e as medidas necessárias serão tomadas. Fui muito acolhida pela delegada Milena", diz.

Pétala também agradeceu ao DJ Alok, um dos artistas empresariados pelo ex-marido da Pétala, Marcos Araújo, com quem ela diz ter vivido um relacionamento abusivo. Segundo a influencer, Alok e sua mulher, Romana Novais, foram solicitos para ajudá-la. "Quero agradecer ao Alok e à Romana. Quando eles viram isso tudo, eles me ligaram e a gente conversou. A Romana prestou todo apoio a mim. Eles me ajudaram e o Alok disponibilizou segurança pra mim e pra toda minha família. Muito obrigada! Eu estava muito insegura e com medo. O que vocês estão fazendo por mim, eu não tenho palavras para agradecer", revela.