Por O Dia

Publicado 23/05/2021 08:55 | Atualizado 23/05/2021 12:49

Rio - Sasha Meneghel e João Figueiredo se casaram em cerimônia religiosa , neste sábado (22), e o pai da noiva não podia ficar de fora! Luciano Szafir esteve presente na celebração que aconteceu na ilha de Xuxa, mãe de Sasha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O ator compartilhou, em seus Stories, o momento em que dança com a filha ao som de "Isn't She Lovely", de Stevie Wonder.