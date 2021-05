Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 20:18 | Atualizado 30/05/2021 20:22

Jojo Todynho usou as redes sociais para conversar com os fãs neste domingo. No papo, a cantora revelou que tem um perfil fake para espionar as pessoas sem deixar rastros.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, Jojo explicou que a ideia do perfil é vasculhar a vida alheia sem que saibam que é ela. "Eu uso meu fake, mas não falo com ninguém. Fico só fazendo a 007", contou.

A funkeira ainda contou que já descobriu diversos fatos através do perfil. "Investigando tudo, fazendo levantamento sempre. De vez em quando a gente se surpreende", revelou.