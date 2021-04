Leda Nagle Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 06:33 | Atualizado 20/04/2021 06:34

Na noite da última segunda-feira (19), Leda Nagle divulgou uma notaem seu Instagram pedindo desculpas por reproduzir uma postagem feita por uma conta falsa que 'revelou' supostos planos do ex-presidente Lula para matar Jair Bolsonaro.



No texto, a jornalista diz que repassou a informação em uma live de um grupo fechado em que ela comenta as notícias, e não houve tempo para conferir se a postagem era verdadeira ou não. A jornalista lamentou pelo erro e pediu desculpas.

"O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado onde toda noite eu comento as principais notícias do dia. Os membros do Clube têm vez e têm voz e trocamos informações checando coletivamente as notícias das mídias tradicionais e da internet. No sábado, entre outras notícias, eu li um tweet viralizado, na live fechada para o grupo do Clube da Notícia. Algum membro do grupo, por má fé ou porque ficou impactado pela notícia, pinçou um trecho de 2 minutos de uma live de 47 minutos e viralizou antes mesmo que eu tivesse voltado com a checagem completa da informação, até porque não tem live no domingo e isto só aconteceria às 20 horas de hoje na live aberta de toda segunda-feira, Lamento o ocorrido. Agora que vocês já conhecem o que aconteceu, peço desculpas. Leda Nagle".