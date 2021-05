Isis e André Reprodução

Publicado 30/05/2021 21:40

Isis Valverde passou o domingo da melhor forma: na piscina e cheia de chamego com o marido, André Resende. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma imagem sentada no colo do modelo em uma paisagem paradisíaca.

fotogaleria

"Domingo", escreveu a atriz na legenda.







