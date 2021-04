Moradores escutaram um estrondo e sentiram cheiro de gás após queda da piscina Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:12

Espírito Santo - Imagens de câmeras de segurança de um edifício de luxo registraram o momento em que a piscina do condomínio desabou sobre a garagem na noite da última quinta-feira, em Vila Velha, no Espírito Santo. O acidente não deixou nenhum ferido.

A piscina de 25 metros ficava na área de lazer do edifício. Após a queda, toda a água da piscina foi parar na garagem do local e vários pedaços da piscina ficaram espalhados pela calçada.

Após o desabamento, o prédio precisou ser evacuado e parte da orla do bairro foi interditada durante os trabalhos da Defesa Civil.

Moradores relataram ter ouvido um forte barulho no momento da queda. Com o estrondo, eles ficaram assustados e muitos deixaram suas casas sem levar nada. Além disso, eles afirmaram que sentiram um cheiro muito forte de gás. A piscina do edifício era aquecida.

A Defesa Civil emitiu parecer de que a estrutura do prédio não foi abalada pelo desabamento. Com isso, o órgão autorizou na sexta-feira, dia 23, o retorno dos moradores aos apartamentos. Muitos devem voltar ao edifício na próxima terça-feira, dia 27.

